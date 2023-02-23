“Поздравление” с праздником: на оккупированной Херсонщине гремят взрывы
Утро 23 февраля на оккупированной территории Херсонской области началось со взрывов.
По данным Telegram-каналов, сейчас громко в Алешковском районе, а над берегом виднеется дым.
По предварительной информации, удар пришелся по позициям оккупантов.
Следует заметить, что сегодня, 23 февраля, российские захватчики как раз празднуют День защитника отечества.
Напомним, что в последнее время громко и в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области.
Еще поздно вечером 21 февраля там началась серия взрывов.
За это время уже подтвержден прилет по боекомплекту оккупантов в районе морского порта и аэропорта.
Также зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана-3 000 металлургического комбината им. Ильича в Кальмиусском районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 365-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.