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Факти / Україна

“Вітання” до свята: на окупованій Херсонщині гримлять вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Ранок 23 лютого на окупованій території Херсонської області почався з вибухів.

За даними Telegram-каналів, у цей час гучно в Олешківському районі, а над берегом видніється дим.

За попередньою інформацією, удар прийшовся по позиціях окупантів.

Зараз дивляться

Слід зауважити, що сьогодні, 23 лютого, російські загарбники святкують День захисника вітчизни.

Нагадаємо, що останнім часом гучно і в поки що окупованому Маріуполі Донецької області.

Ще пізно ввечері 21 лютого там почалась серія вибухів.

За цей час уже підтверджено приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту та аеропорту.

Також зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану-3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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