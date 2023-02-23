“Вітання” до свята: на окупованій Херсонщині гримлять вибухи
Ранок 23 лютого на окупованій території Херсонської області почався з вибухів.
За даними Telegram-каналів, у цей час гучно в Олешківському районі, а над берегом видніється дим.
За попередньою інформацією, удар прийшовся по позиціях окупантів.
Слід зауважити, що сьогодні, 23 лютого, російські загарбники святкують День захисника вітчизни.
Нагадаємо, що останнім часом гучно і в поки що окупованому Маріуполі Донецької області.
Ще пізно ввечері 21 лютого там почалась серія вибухів.
За цей час уже підтверджено приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту та аеропорту.
Також зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану-3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.