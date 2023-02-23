“Вітання” до свята: на окупованій Херсонщині гримлять вибухи

Лютий, 23 в 7:19

Ранок 23 лютого на окупованій території Херсонської області почався з вибухів.

За даними Telegram-каналів, у цей час гучно в Олешківському районі, а над берегом видніється дим.

За попередньою інформацією, удар прийшовся по позиціях окупантів.

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Слід зауважити, що сьогодні, 23 лютого, російські загарбники святкують День захисника вітчизни.

Нагадаємо, що останнім часом гучно і в поки що окупованому Маріуполі Донецької області.

Ще пізно ввечері 21 лютого там почалась серія вибухів.

За цей час уже підтверджено приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту та аеропорту.

Також зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану-3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.