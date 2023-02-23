Февраль, 23 в 1:49

В случае положительного решения НАТО о поставках Украине западных истребителей Польша предоставит из своего запаса советские самолеты МиГ.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил польской телекомпании TVN24.

— Если будет принято решение передать истребители Украине, во-первых, мы точно предложим все, что осталось от постсоветских запасов, например МиГ-29, которые у нас еще остались, — сказал он.

По словам Дуды, это удобно для Киева, потому что украинцы уже сегодня могут летать на МиГ, и Воздушные силы ВСУ имеют подготовленных пилотов.

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Он отметил, однако, что “мы не в состоянии даже в рамках здравого смысла передать Украине самолеты F-16, пусть даже два самолета, потому что для этого нам нужна сервисная база, которая соответствует целому спектру требований, требующих значительных более широких действий, а не просто небольшой помощи от одной страны”.

Ранее в интервью Sky News Дуда подчеркнул, что Украине нужны современные истребители типа F-16, стоящие на вооружении многих стран мира, однако Польша имеет МиГ-29, которые могут помочь Украине в краткосрочной перспективе, ведь украинские военные уже знакомы с этой техникой.

В то же время украинский пилот истребителей Джус в интервью тому же Sky News говорил, что именно F-16 смогут помочь уравнять шансы в небе, поскольку советские самолеты имеют устаревшие системы вооружения и радиолокации, а F-16 является самым оптимальным вариантом не только по качеству, но и по количеству самолетов в Европе.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол во время визита в Киев заявил, что в США не имеют единой позиции относительно того, “как быстро и какое оружие” отправлять Украине, в частности, в вопросе самолетов и ракет дальнего действия. В то же время, по его словам, есть прогресс в вопросе самолетов и артиллерии со стороны Соединенных Штатов.

22 февраля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Киеву истребители западного образца.