Лютий, 23 в 10:07

Протягом п’яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні. ВВони розміновували території, звільнені від російських військ.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Видання зазначило, що вже кілька місяців знало про секретну місію польської поліції в Україні. Однак не повідомляло про неї, доки не було отримано офіційне підтвердження, що всі польські поліцейські перетнули кордон і вже перебувають у безпеці.

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Місія розпочалася після того, як минулого року українці звернулись до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об’єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського Союзу.

Запит стосувався відправки в Україну піротехніків для проведення робіт із розмінування території. Йшлося про ті місця, звідки були витіснені росіяни.

– В українській армії не вистачає саперів, щоб у достатньому масштабі займатися розмінуванням. Не можуть цю роботу робити й військові сапери з країн НАТО, бо це буде розцінено РФ як провокація. Єдиним варіантом було відправити поліцейську піротехніку, – вказує видання.

З усіх членів групи ATLAS на заклик українців відгукнулася тільки Польща. Інші країни вважали місію занадто небезпечною.

В Україну їхали лише добровольці. До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп, завданням яких був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли із собою двох собак.

На початку жовтня група з 98 польських фахівців вирушила до Київської області. Спочатку місія мала тривати три місяці, однак у грудні її продовжили ще на два.

Видання додає, що одним із перших завдань піротехніків було розчистити територію одного з аеропортів під Києвом (ймовірно, йдеться про аеропорт у Гостомелі). Там у лютому 2022 року армія РФ планувала висадку, але ЗСУ замінували територію, щоби запобігти цьому.

Загалом поляки вивезли 2 тисячі небезпечних предметів, а також очистили дороги та поля від протитанкових та протипіхотних мін. Крім того, під Києвом поляки знешкодили пастки, які росіяни залишили в покинутих будівлях, і розмінували залишки знищених складів зброї, які росіяни мали використати під час штурму української столиці.

За майже п’ять місяців роботи ніхто із польських поліцейських не постраждав.

– Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії. У середу всі члени польського контингенту благополучно повернулися до Польщі, – додає Wirtualna Polska.

У листопаді 2022 року ДСНС повідомляла, що через розв’язану РФ повномасштабну війну в Україні заміновано близько 30% усієї її території. Площу замінованих українських територій можна порівняти за розміром з двома територіями Австрії.

Джерело: Wirtualna Polska