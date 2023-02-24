Февраль, 24 в 11:38

Первая леди Украины Елена Зеленская обнародовала эмоциональное обращение к годовщине полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года.

В обращении, обнародованном в социальных сетях, Зеленская назвала 365 дней войны “годом, украденным у нашей жизни, и годом украденных жизней”.

Первая леди отметила, что даже день войны – это “смертельно долго”, поскольку в первый же день полномасштабной агрессии РФ погибли украинцы.

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– Даже неделя войны – уже непоправимо много. Потому что уже в первую неделю ракеты и пули захватчика убили украинских детей. Месяц войны – это уже бесконечно больно, потому что в это время агрессор пытал Бучу и Мариуполь. И вот целый год войны. Год, украденный у нашей жизни, и год украденных жизней. Точно не та дата, которую хочется иметь в своем календаре, – отметила Елена Зеленская.

Несмотря на масштабную агрессию, Украина выстояла. Именно поэтому, по словам первой леди, Украина отмечает год стойкости и сопротивления, во время которого наше государство изменило мир.

– Мы отмечаем сегодня другое. Не год войны, а год сопротивления. Год стойкости. Год защиты, спасения, взаимопомощи. Год человечности. Год Украины, которая изменила и продолжает менять мир. Год нашей несокрушимости, – подчеркнула Елена Зеленская.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Ранее сегодня к украинцам обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало самым длинным днем нашей жизни и самым тяжелым – новейшей истории Украины, но наше государство обязательно победит.