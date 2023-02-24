Украина вышла из последнего соглашения с РФ по Азовскому морю
Украина прекратила действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
Выход из этого соглашения поддержали 303 народных депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Соглашение было подписано 24 декабря 2003 года в Керчи и было ратифицировано парламентом в апреле 2004 года.
По нему, Азовское море и Керченский пролив считались внутренними водами двух стран. Соглашение гарантировало свободу судоходства торговым судам и военным кораблям стран.
Осуществив вооруженную агрессию против Украины и незаконную оккупацию части ее территории Россия в одностороннем порядке нарушила нормы и принципы договора.
Также 305 депутатов проголосовали за выход из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, подписанного от имени Украины 2 апреля 2001 года в Стамбуле и ратифицированного парламентом в июне 2003 года.
Выход объясняется тем, что соглашение не соответствует современным реалиям отношений Украины и РФ и содержит потенциальную угрозу национальной безопасности Украины в связи с совместным членством с Россией в одном и том же военно-морском соединении.
Источник: Ярослав Железняк
Фото: АрмияInform