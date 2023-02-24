Україна вийшла з останньої угоди з РФ щодо Азовського моря

Лютий, 24 в 14:12

Україна припинила дію договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 2003 року.

Вихід з цієї угоди підтримали 303 народних депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Угода була підписана 24 грудня 2003 року у Керчі та була ратифікована парламентом у квітні 2004 року.

Зараз дивляться

За нею, Азовське море та Керченська протока вважалися внутрішніми водами двох країн. Угода гарантувала свободу судноплавства торговельним суднам та військовим кораблям країн.

Здійснивши збройну агресію проти України та незаконну окупації частини її території Росія в односторонньому порядку порушила норми й принципи договору.

Також 305 депутатів проголосували за вихід із угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, підписаний від імені України 2 квітня 2001 року у Стамбулі та ратифікований парламентом у червні 2003 року.

Вихід пояснюється тим, що угода не відповідає сучасним реаліям відносин України та РФ та містить потенційну загрозу національній безпеці України у зв’язку зі спільним членством з Росією в одному й тому ж військово-морському з’єднанні.

Джерело: Ярослав Железняк

Фото: АрміяInform