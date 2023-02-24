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Факты / Україна

Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину 24 февраля

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину 24 февраля
Фото: Офис президента

Еще до полномасштабного вторжения войск РФ президент Владимир Зеленский хотел наладить контакт для переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, отвечая на вопрос о том, планировал ли он разговаривать с российским диктатором 24 февраля.

— В эти дни (дни полномасштабного вторжения, — Ред.) — нет. Я до того хотел, и мы передавали сигналы и заказывали разговор. Я считал, что это очень важно, чтобы он лично сказал Украине и украинцам, что не будет вторжения, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что неоднократно обращался к различным партнерам, чтобы они вышли с контактом на Россию.

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— Мы заказывали (телефонный разговор с Путиным, — Ред.) несколько раз, но они были не готовы. Прямого отказа мне не было, но все лидеры говорили, что он не готов общаться. Сейчас я не готов с ним общаться, — подчеркнул Зеленский.

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