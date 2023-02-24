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Факти / Україна

Зеленський розповів, чи хотів зателефонувати Путіну 24 лютого

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський розповів, чи хотів зателефонувати Путіну 24 лютого
Фото: Офіс президента

Ще до повномасштабного вторгнення військ РФ президент Володимир Зеленський хотів налагодити контакт для перемовин з Володимиром Путіним.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову, відповідаючи на запитання про те, чи планував він розмовляти з російським диктатором 24 лютого.

– В ці дні (дні повномасштабного вторгнення – Ред.) – ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що це дуже важливо, щоб він особисто сказав Україні та українцям, що не буде вторгнення, – розповів Зеленський.

Він зауважив, що неодноразово звертався до різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на Росію.

Зараз дивляться

– Ми замовляли (телефонну розмову з Путіним – Ред.) кілька разів, але вони були не готові. Прямої відмови мені не було, але всі лідери говорили, що він не готовий спілкуватися. Зараз я не готовий з ним спілкуватися, – наголосив Зеленський.

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