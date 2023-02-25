Сирський приїхав у Бахмут: бої тривають у місті і на його на околицях
Росія не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут Донецької області. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.
Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.
– Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього. Під час перебування там він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.
Крім того командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив найкращих захисників цінними подарунками.