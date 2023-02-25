Лютий, 25 в 18:42

Росія не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут Донецької області. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.

– Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, – йдеться у повідомленні.

Сирський приїхав у Бахмут: бої тривають у місті і на його на околицях / 8 фотографий

Зазначається, що командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього. Під час перебування там він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

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Крім того командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив найкращих захисників цінними подарунками.

Фото: Сухопутні війська ЗС України