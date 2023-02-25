Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Сирський приїхав у Бахмут: бої тривають у місті і на його на околицях

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сирський приїхав у Бахмут: бої тривають у місті і на його на околицях

Росія не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут Донецької області. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

Про це інформують Сухопутні війська ЗС України.

– Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, – йдеться у повідомленні.

Сирський приїхав у Бахмут: бої тривають у місті і на його на околицях / 8 фотографий

Зазначається, що командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього. Під час перебування там він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Зараз дивляться
Читайте
Під Бахмутом прикордонники взяли в полон вагнерівця

Крім того командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив найкращих захисників цінними подарунками.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка