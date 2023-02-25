Украина может начать контрнаступление в любой момент в ближайшие недели – постпред США при НАТО

Февраль, 25 в 14:35

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Украина может начать контрнаступление для освобождения своих территорий в ближайшие недели.

Об этом она сказала в интервью изданию Радио Свобода.

– Забегая вперед, мы подозреваем, что украинцы организуют какое-то весеннее наступление, которое может начаться в любой момент в ближайшие недели. Мы сосредоточены на том, чтобы передать все, что мы можем, в руки украинских военных, чтобы они могли продолжать преобладать на поле боя, – говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о возможности передачи истребителей, Смит отметила, что президент США Джо Байден “был достаточно четким”, как и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

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– Сейчас у нас нет никаких планов отправлять истребители в краткосрочной перспективе, но всегда есть ряд вопросов, которые мы должны задать себе… Прежде всего, должны понять, что сейчас нужно и чего хочет Украина для успеха на поле боя. Затем мы должны определить, есть ли у нас эти активы и можем ли быстро переместить их в Украину, – перечислила она.

Также среди таких вопросов Смит упомянула о поддержании тех возможностей, которые США предоставляют украинским силам.

– Мы не можем просто пожертвовать оборудование, уйти и забыть о таких вещах, как запасные части и их поддержка. Поэтому каждый раз, когда Соединенные Штаты предоставляют любые военные средства, мы хотим убедиться, что украинские силы имеют то, что им нужно, чтобы продолжать использовать эти средства, даже если они выходят из строя или имеют любые механические проблемы на поле боя, – рассказала постпред.

Она добавила, что будет продолжать тесно контактировать с украинскими военными, смотреть, какие есть требования и определять, как их лучше всего удовлетворить.