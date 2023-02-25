Україна може розпочати контрнаступ в будь-який момент найближчими тижнями – постпред США при НАТО

Лютий, 25 в 14:35

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Україна може розпочати контрнаступ для звільнення своїх територій найближчими тижнями.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

– Забігаючи вперед, ми підозрюємо, що українці організують якийсь весняний наступ, який може початися в будь-який момент найближчими тижнями. Ми зосереджені на тому, аби передати все, що ми можемо, в руки українських військових, щоб вони могли продовжувати переважати на полі бою, – йдеться в повідомленні.

Відповідаючи на питання щодо можливості передачі винищувачів, Сміт зазначила, що президент США Джо Байден “був досить чітким”, як і радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Зараз дивляться

– Зараз у нас немає жодних планів надсилати винищувачі в короткостроковій перспективі, але завжди є низка запитань, які ми повинні поставити собі… Перш за все, маємо зрозуміти, що зараз потрібно і чого хоче Україна для успіху на полі бою. Потім ми повинні визначити, чи є у нас ці активи і чи можемо швидко перемістити їх в Україну, – перерахувала вона.

Також серед таких питань Сміт згадала про підтримання тих можливостей, які США надають українським силам.

– Ми не можемо просто пожертвувати обладнання, піти й забути про такі речі, як запасні частини та їх підтримку. Тому щоразу, коли Сполучені Штати надають будь-які військові засоби, ми хочемо переконатися, що українські сили мають те, що їм потрібно, аби продовжувати використовувати ці засоби, навіть якщо вони виходять з ладу чи мають будь-які механічні проблеми на полі бою, – розповіла постпред.

Вона додала, що продовжуватиме тісно контактувати з українськими військовими, дивитись, які є вимоги та визначати, як їх найкраще задовольнити.