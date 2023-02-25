Февраль, 25 в 1:52

В течение 2023 года Вооруженные силы Украины освободят Мариуполь.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященном годовщине полномасштабного вторжения России.

Он рассказал, как на день Святого Николая один из мальчиков спросил у него об освобождении Мариуполя.

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— На День Святого Николая, прям у этого стола, мальчик четырех лет, Илья его звали. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: “Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?”. Я говорю: “Да”. Он говорит: “А когда?”. Я говорю: “В этом году”. Это вдохновляет, — сказал Залужный.

Во время пресс-конференции 24 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что для деоккупации Крыма нужны военные шаги, и Украина к ним готовится морально, технически, военно и с помощью формирования бригад.