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Факти / Україна

Залужний пообіцяв, що Україна цього року поверне Маріуполь

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Залужний пообіцяв, що Україна цього року поверне Маріуполь
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом 2023 року Збройні сили України звільнять Маріуполь.

Про це сказав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова, що присвячений до роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Він розповів, як на день Святого Миколая один з хлопчиків запитав в нього щодо звільнення Маріуполя.

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– На День Святого Миколая, прям біля цього столу, хлопчина чотирьох років, Ілля його звали. Він мене взяв за руку та відвів. Він каже: “Нагніться, я вам дещо на вушко скажу: ми точно повернемося в Маріуполь?”. Я говорю: “Так”. Він каже: “А коли?”. Я кажу: “В цьому році”. Це надихає, – сказав Залужний.

Під час пресконференції 24 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що для деокупації Криму потрібні військові кроки, і Україна до них готується морально, технічно, військово та за допомогою формування бригад.

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