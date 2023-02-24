Что нужно для деоккупации Крыма: Зеленский назвал шаги

Февраль, 24 в 20:59

Для деоккупации Крыма необходимы военные шаги, и Украина к ним готовится морально, технически, военно и с помощью формирования бригад.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Все хотят, чтобы каждый следующий шаг был последним, победным. Да, мы заслужили это. Чтобы были живы военные, чтобы вернулись домой. Все зависит от нас. Но эмоций мало. Есть военные шаги — мы к ним готовимся: морально, технически, военно, формированием бригад. А дальше будут справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачными, — подчеркнул президент Украины.

Сейчас смотрят

К слову, Факты ICTV опубликовали четыре сценария окончания войны — от лучшего до самого плохого.