Испания начала ремонт Leopard для Украины и подготовку экипажей — глава Минобороны
Испания начала ремонт танков Leopard, которые вскоре передадут Украине. Также продолжается подготовка их экипажей.
Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарит Роблес в интервью La Vanguardia.
— Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами, — заявила она.
Также Роблес отметила, что уже началась подготовка экипажей танков и команд, которые будут заниматься обслуживанием Leopard.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине до 10 танков Leopard.
Информацию подтвердил премьер-министр Испании Педро Санчес, который 23 февраля приезжал в Киев с рабочим визитом.