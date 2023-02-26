Испания начала ремонт Leopard для Украины и подготовку экипажей — глава Минобороны

Февраль, 26 в 21:58

Испания начала ремонт танков Leopard, которые вскоре передадут Украине. Также продолжается подготовка их экипажей.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарит Роблес в интервью La Vanguardia.

— Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами, — заявила она.

Также Роблес отметила, что уже началась подготовка экипажей танков и команд, которые будут заниматься обслуживанием Leopard.

Сейчас смотрят

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине до 10 танков Leopard.

Информацию подтвердил премьер-министр Испании Педро Санчес, который 23 февраля приезжал в Киев с рабочим визитом.