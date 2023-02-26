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Факти / Україна

Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів – глава Міноборони

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Іспанія розпочала ремонт танків Leopard, які незабаром передадуть Україні. Також триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргаріт Роблес в інтерв’ю La Vanguardia.

– Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами, – заявила вона.

Також Роблес зазначила, що вже розпочалася підготовка екіпажів танків та команд, які займатимуться обслуговуванням Leopard.

Зараз дивляться

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard.

Інформацію підтвердив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який 23 лютого приїжджав до Києва з робочим візитом.

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