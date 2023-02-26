Іспанія розпочала ремонт Leopard для України та підготовку екіпажів – глава Міноборони

Іспанія розпочала ремонт танків Leopard, які незабаром передадуть Україні. Також триває підготовка їхніх екіпажів.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргаріт Роблес в інтерв’ю La Vanguardia .

– Існує кілька серій Leopard: 2A4 та 2A6. 2А4, які зберігалися в Сарагосі в плачевних умовах, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами, – заявила вона.

Також Роблес зазначила, що вже розпочалася підготовка екіпажів танків та команд, які займатимуться обслуговуванням Leopard.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія передасть Україні до 10 танків Leopard.

Інформацію підтвердив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який 23 лютого приїжджав до Києва з робочим візитом.