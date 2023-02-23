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Факты / Україна / Политика

Испания передаст Украине до 10 танков Leopard – Зеленский

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Санчес з Зеленським
Фото: Getty Images

Испания может передать Украине до 10 танков Leopard.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Я получил заверения, что Испания передаст Украине танки Leopard. Украинские военные уже учатся в Испании управлению этими танками, – сказал Зеленский.

Педро Санчес со своей стороны подтвердил эту информацию. И пообещал, что эта помощь поступит как можно быстрее.

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– Испания предоставит 6 танков Leopard А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10, – сказал Санчес.

Президент Зеленский поблагодарил Испанию за существенную оборонную поддержку и за поставки систем ПВО.

Напомним, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев с рабочим визитом.

Это уже второй визит испанского премьера в Киев с начала полномасштабного вторжения.

Во время первого визита, который состоялся 21 апреля, Санчес заявил, что Испания отправила в Украину оружие, в частности 200 тонн боеприпасов.

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