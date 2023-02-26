Із Криму за 9 років окупації виїхали майже 200 тис. людей – Ташева
За 9 років окупації із території Криму виїхали близько 200 тис. людей.
Про це в інтерв’ю сайту Вікна до Дня спротиву кримських татар російській окупації розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
Кримськотатарська правозахисниця наголошує: цифри ці – орієнтовні.
У 2014 році з півострова поїхали понад 35 тис. громадян. Протягом 2014–2022 років, за офіційними даними, виїхали 54 тис. людей, але, ймовірно, насправді – удвічі більше – близько 100 тис. людей.
Напередодні повномасштабного вторгнення з Криму поїхали ще від 60 до 80 тис. осіб.
– Після 24 лютого 2022 року підрахунки вести було неможливо, – констатує Таміла Ташева.
Більшість корінних жителів Криму, говорить постійна представниця президента України в АР Крим, залишилися жити на своїй землі, підпільно допомагаючи ЗСУ.
– У кримських татар був дуже тривалий та важкий шлях повернення до свого дому після депортації, тому зараз люди намагаються триматися рідної землі, – пояснює Таміла Ташева.
Єдиною причиною, через яку корінні жителі покидають свої домівки, є політичні переслідування.
Відомо, що лише після повномасштабного вторгнення в Криму ув’язнили щонайменше 180 осіб, із них 116 – це кримські татари.
Після того як в РФ 4 березня 2022 року набув чинності закон Про дискредитацію ЗС РФ, у Криму переслідують щонайменше 150 людей.
Крім того, українським громадянам виписали штрафів за “порушення” цього закону на майже 9 млн російських рублів.
26 лютого в Україні є Днем спротиву кримських татар російській окупації.
Саме цього дня в 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей вийшли на протест проти російської окупації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Вікна