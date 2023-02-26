Карта боевых действий на 26.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 368-е сутки полномасштабной войны украинские военные дают отпор российским оккупантам, что наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки украинские защитники отбили 71 вражескую атаку на этих направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 26.02.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.