Февраль, 26 в 6:15

На 368-е сутки полномасштабной войны украинские военные дают отпор российским оккупантам, что наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 71 вражескую атаку на этих направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 26.02.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.