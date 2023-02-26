Карта бойових дій на 26.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 368-му добу повномасштабної війни українські військові дають відсіч російським окупантам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Минулої доби українські захисники відбили 71 ворожу атаку на цих напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 26.02.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.