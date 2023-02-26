Надо готовиться к разным сценариям будущего России — избранный президент Чехии

Февраль, 26 в 16:02

После завершения войны Россия будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в ее экономике и обществе.

Об этом заявил избранный в январе текущего года президент Чехии Петр Павел в интервью Суспільному.

— Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после того, как Путин уйдет. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина, — сказал он.

Петр Павел отметил, что для всех важно быть готовыми к тесному сотрудничеству и иметь план, как быть с различными вариантами послевоенной России.

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— Вероятно, лучшим сценарием была ситуация, когда бы Россия осознала, что она не может выиграть войну. Что у них нет другого выхода, кроме как вести переговоры, потому что они находятся в настолько плохой экономической ситуации, что им нужно восстановить хотя бы какие-то связи с окружающим миром, — считает чешский президент.

В то же время он указывает на нереалистичность этого сценария, поскольку и российское руководство, и подавляющее большинство россиян возлагают вину за войну на Запад.

Чешский лидер считает, что, вероятно, появятся и другие варианты, которые будут более реалистичными.

— И один из них заключается в том, что в России будет подобное новое руководство — если не Путин, то кто-то такого же рода. И тогда, вероятно, противостояние с РФ нам останется на годы вперед, — подчеркнул он.

Также Петр Павел, который является бывшим генералом НАТО, считает, что блоку следует рассмотреть членство Украины сразу после завершения войны на ее территории.