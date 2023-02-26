Треба готуватися до різних сценаріїв майбутнього Росії – обраний президент Чехії

Лютий, 26 в 16:02

Після завершення війни Росія буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в її економіці та суспільстві.

Про це заявив обраний у січні поточного року президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Суспільному.

– Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна, – сказав він.

Петр Павел зазначив, що для всіх важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як бути з різними варіантами післявоєнної Росії.

Зараз дивляться

– Ймовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну. Що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв’язки з довколишнім світом, – вважає чеський президент.

Водночас він вказує на нереалістичність цього сценарію, оскільки і російське керівництво, і переважна більшість росіян покладають провину за війну на Захід.

Чеський лідер вважає, що, ймовірно, з’являться й інші варіанти, які будуть більш реалістичними.

– І один з них полягає в тому, що в Росії буде подібне нове керівництво — якщо не Путін, то хтось такого ж штибу. І тоді, ймовірно, протистояння з РФ нам залишиться на роки вперед, – підкреслив він.

Також Петр Павел, який є колишнім генералом НАТО, вважає, що блоку варто розглянути членство України одразу після завершення війни на її території.