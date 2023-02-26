Вбити клин між Кримом та РФ – ГУР про стратегічні цілі ЗСУ
Збройні сили України будуть готові до контрнаступу навесні.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
– Мета нашого контрнаступу – звільнити всі окуповані території України включно з Кримом.
Ми не зупинимося, поки не повернемо території до кордонів країни 1991 року. Це наше послання Росії та міжнародній спільноті, – сказав Вадим Скібіцький.
Заступник начальника ГУР наголошує: Мінські угоди залишилися в минулому, Україна не повторюватиме цю помилку.
– Будь-які переговори дають Путіну можливість перегрупувати свої війська для нової атаки, – наголошує Вадим Скібіцький.
Одна із стратегічних військових цілей ЗСУ – вбити клин у російський фронт на Півдні між Кримом і материковою Росією.
Українська армія, додає Вадим Скібіцький, також може вдарити із ракетно-артилерійських систем по російських аеродромах чи складах.
– Не виключено, що ми також знищуватимемо склади зброї або військової техніки на території Росії, наприклад, навколо Бєлгорода, звідки ворог атакує Україну, – зауважив заступник начальника ГУР.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
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Джерело: Berliner Morgenpost