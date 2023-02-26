Вбити клин між Кримом та РФ – ГУР про стратегічні цілі ЗСУ

Лютий, 26 в 7:48

Збройні сили України будуть готові до контрнаступу навесні.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Мета нашого контрнаступу – звільнити всі окуповані території України включно з Кримом. Ми не зупинимося, поки не повернемо території до кордонів країни 1991 року. Це наше послання Росії та міжнародній спільноті, – сказав Вадим Скібіцький.

Заступник начальника ГУР наголошує: Мінські угоди залишилися в минулому, Україна не повторюватиме цю помилку.

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– Будь-які переговори дають Путіну можливість перегрупувати свої війська для нової атаки, – наголошує Вадим Скібіцький.

Одна із стратегічних військових цілей ЗСУ – вбити клин у російський фронт на Півдні між Кримом і материковою Росією.

Українська армія, додає Вадим Скібіцький, також може вдарити із ракетно-артилерійських систем по російських аеродромах чи складах.

– Не виключено, що ми також знищуватимемо склади зброї або військової техніки на території Росії, наприклад, навколо Бєлгорода, звідки ворог атакує Україну, – зауважив заступник начальника ГУР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Berliner Morgenpost