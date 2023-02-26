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Факты / Україна

ВСУ сбили российский самолет под Авдеевкой — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ВСУ сбили российский самолет под Авдеевкой — Зеленский

26 февраля украинские военные сбили самолет российских окупантов под Авдеевкой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

— Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории! Вся Украина будет свободной!, – заявил он.

При этом президент других подробностей не сообщил.

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— Я благодарю всех, кто приближает эту победу! — добавил Зеленский.

Напомним, что в районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ВМС Украины

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