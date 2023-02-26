ВСУ сбили российский самолет под Авдеевкой — Зеленский
26 февраля украинские военные сбили самолет российских окупантов под Авдеевкой.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
— Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории! Вся Украина будет свободной!, – заявил он.
При этом президент других подробностей не сообщил.
— Я благодарю всех, кто приближает эту победу! — добавил Зеленский.
Напомним, что в районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ВМС Украины