ВСУ сбили российский самолет под Авдеевкой — Зеленский

Февраль, 26 в 20:07

26 февраля украинские военные сбили самолет российских окупантов под Авдеевкой.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

— Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110 механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкой. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории! Вся Украина будет свободной!, – заявил он.

При этом президент других подробностей не сообщил.

Сейчас смотрят

— Я благодарю всех, кто приближает эту победу! — добавил Зеленский.

Напомним, что в районе Горловки Донецкой области украинские военные уничтожили около 200 наемников так называемой ЧВК Вагнера.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ВМС Украины