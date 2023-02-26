ЗСУ збили російський літак під Авдіївкою – Зеленський

Лютий, 26 в 20:07

26 лютого українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.

– Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям із 110 механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава всім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території! Вся Україна буде вільною!, — заявив він.

При цьому президент інших подробиць не розповів.

Зараз дивляться

– Я дякую всім, хто наближає цю перемогу! — додав Зеленський.

Нагадаємо, що у районі Горлівки Донецької області українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ВМС України