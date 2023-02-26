ЗСУ збили російський літак під Авдіївкою – Зеленський
26 лютого українські військові збили літак російських окупантів під Авдіївкою.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
– Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям із 110 механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава всім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території! Вся Україна буде вільною!, — заявив він.
При цьому президент інших подробиць не розповів.
– Я дякую всім, хто наближає цю перемогу! — додав Зеленський.
Нагадаємо, що у районі Горлівки Донецької області українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ВМС України