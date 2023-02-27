Усиление возможностей ПВО: Залужный объяснил Милли необходимость F-16 для Украины
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли обсудил поставки военной техники, оружия и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.
Они также обсудили ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны Украины по деоккупации ее территории.
— Актуализировал необходимость усиления возможностей системы ПВО Украины, в частности путем предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16, — написал Залужный в Telegram-канале.
Главнокомандующий поблагодарил Милли, руководство и народ США за поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.
— Каждый полученный снаряд, каждая единица оружия и техники — это спасенные жизни украинских военных и мирных жителей. С помощью партнеров мы держимся и обязательно выиграем, — подчеркнул Залужный.
Недавно президент США Джо Байден сказал, что сейчас Украине якобы не нужны истребители F-16. Зато, по его словам, Киев нуждается в танках, артиллерии, системах HIMARS и противовоздушной обороне.
Источник: Главнокомандующий ВСУ