Усиление возможностей ПВО: Залужный объяснил Милли необходимость F-16 для Украины

Февраль, 27 в 20:32

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли обсудил поставки военной техники, оружия и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

Они также обсудили ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны Украины по деоккупации ее территории.

— Актуализировал необходимость усиления возможностей системы ПВО Украины, в частности путем предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16, — написал Залужный в Telegram-канале.

Главнокомандующий поблагодарил Милли, руководство и народ США за поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.

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— Каждый полученный снаряд, каждая единица оружия и техники — это спасенные жизни украинских военных и мирных жителей. С помощью партнеров мы держимся и обязательно выиграем, — подчеркнул Залужный.

Недавно президент США Джо Байден сказал, что сейчас Украине якобы не нужны истребители F-16. Зато, по его словам, Киев нуждается в танках, артиллерии, системах HIMARS и противовоздушной обороне.

Источник: Главнокомандующий ВСУ