Февраль, 27 в 15:26

СБУ совместно с ГБР разоблачила еще четырех предателей и коллаборационистов в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает СБУ.

Среди задержанных — бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков.

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Указано, что после захвата пенитенциарного учреждения он добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного россиянами так называемого Управления службы исполнения наказаний в Херсонской области.

Мужчина организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. К потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства. Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.

Еще одним коллаборационистом оказался глава оккупационного отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения бывшей российской тюрьмы. Он отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.

Правоохранители задержали руководителей пыточной, которая действовала во время оккупации Херсона / 7 фотографий

Другой предатель — ранее работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля прошлого года согласился на предложение оккупантов войти в состав “отдела охраны колонии”. Там он вместе с еще одним разоблаченным коллаборантом участвовал в карательных рейдах против местных жителей, которые оказывали сопротивление захватчикам.

Сейчас четырем фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Трем из злоумышленников уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.