Лютий, 27 в 15:26

СБУ спільно з ДБР викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє СБУ.

Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників.

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Зазначено, що після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного росіянами так званого Управління служби виконання покарань у Херсонській області.

Чоловік організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. До потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Ще одним колаборантом виявився очільник окупаційного відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення колишньої російської тюрми. Він відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона / 7 фотографий

Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу “відділу охорони колонії”. Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.