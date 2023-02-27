РФ меняет тактику ракетных ударов: в ГУР назвали две причины

Февраль, 27 в 9:36

Ракет в России не становится больше, а последние массированные удары свидетельствуют о том, что оккупантам уже не удастся создать блэкаут, поэтому страна-террорист меняет тактику обстрелов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

— Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом, — объяснил он.

По его словам, у РФ еще тысячи ракет, но враг использует их больше, чем может производить — не более 30-40 ракет в месяц.

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— Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения, — добавил Черняк.

В ночь на 27 февраля РФ в течение почти пяти часов атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

По данным Генштаба, в целом оккупанты запустили 14 беспилотников, 11 из которых силами ПВО удалось уничтожить, в том числе девять — на территории Киевской области.