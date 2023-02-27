РФ модернізує ракети, щоб обходити українську ППО – експерт

Лютий, 27 в 10:38

Росія вдосконалює ракети спеціальними пастками, аби обминати українську ППО.

Про це у коментарі розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, в одній з Х-101, якою РФ атакувала Україну 10 лютого, наші військові виявили блок з пастками.

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Така ракета у момент атаки фіксує станцію радіолокації при наших зенітно-ракетних комплексах, і цей блок автоматично відстрілює хибні цілі – диполя, та створює перешкоди для наших радарів.

– У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює – вона відстрілює 2-3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно. Далі вона пролетіла і вилетіла з зони огляду радара – ППО її втратила, наступний радар її знову знаходить, – сказав Романенко.

Експерт зауважив, що ця модернізація дійсно ускладнила відстеження ракет, та припустив, що інформація про фальш-цілі під час обстрілу 16 лютого – це якраз результат роботи блоків з пастками.

За даними Міноборони, оновлені ракети противник почав використовувати з кінця 2022 року.

Нагадаємо, під час чергової масованої атаки на Україну, 26 січня, Росія знову застосувала авіаційні крилаті ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

Вперше про застосування військами РФ ракети Х-55 із макетом ядерної боєголовки стало відомо 17 листопада. Тоді ворог так само атакував Київ.