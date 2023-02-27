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Факти / Україна

В Олешках та Скадовську колаборанти почали тікати до Криму та оголосили загальну “евакуацію”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олешки

Окупанти й колаборанти в Олешках та Скадовську Херсонської області через побоювання контрнаступу Збройних сил України почали тікати до Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, із 21 лютого місцеві колаборанти вже почали виїжджати до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі.

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А з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію для усіх, хто хоче виїхати.

Колаборантів вивозять військовими вантажівками, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Напочатку січня 2023 року президент Володимир Зеленський видав указ про створення міської військової адміністрації Олешок.

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Фото: Євген Рищук

Джерело: Генштаб ЗСУ
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