Декабрь, 24 в 16:06

В районе временно оккупированного города Олешки (Херсонская область) раздались мощные взрывы.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов и группа Информационное сопротивление.

Есть информация, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским войскам в ответ на сегодняшний жестокий обстрел Херсона.

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– В районе Олешек в Херсонской области взрывы. Прожарка русни продолжается, — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

О громких взрывах сообщает и группа Информационное сопротивление со ссылкой на источники. По неофициальным данным, украинские военные нанесли удар по колонне техники РФ.

– Есть информация о том, что в районе трассы Р-57, поблизости от Олешек, нанесен удар по колонне военной техники российских оккупантов. Ждем официальных данных, — отмечается в сообщении.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Город Олешки попал под оккупацию войск РФ еще в начале полномасштабной войны. Он расположен на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили правобережье региона, а левый берег все еще находится под оккупацией.

Как известно, сегодня утром российские оккупационные войска нанесли удар по центру Херсона. Террористы обстреляли город из реактивных систем залпового огня Град. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 58 получили ранения.