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Факты / Україна / Политика

В Олешках на Херсонщине создана военная администрация – указ Зеленского

Валентина Летяк, редактор ленты
Олешки

В оккупированных Олешках Херсонского района Херсонской области создана городская военная администрация. Соответствующий указ №3/2023 подписал 2 января президент Украины Владимир Зеленский.

Этим документом глава государства поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом О правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Город Олешки расположен на левом берегу Днепра в 4 км от освобожденного Херсона. Попал под оккупацию войск РФ еще в начале полномасштабной войны. Сообщение с областным центром обеспечивал Антоновский мост, который сейчас разрушен.

Мапа Херсонської області Олешки

Мапа: Deep State

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Євген Рищук

Источник: Офис президента
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