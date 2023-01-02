В Олешках на Херсонщине создана военная администрация – указ Зеленского
В оккупированных Олешках Херсонского района Херсонской области создана городская военная администрация. Соответствующий указ №3/2023 подписал 2 января президент Украины Владимир Зеленский.
Этим документом глава государства поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом О правовом режиме военного положения меры, связанные с образованием военной администрации.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Город Олешки расположен на левом берегу Днепра в 4 км от освобожденного Херсона. Попал под оккупацию войск РФ еще в начале полномасштабной войны. Сообщение с областным центром обеспечивал Антоновский мост, который сейчас разрушен.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Євген Рищук