Зеленський посмертно присвоїв Героя України пілоту, який у березні захищав Ізюм
Президент України присвоїв звання Герой України військовому пілоту, який захищав Харківщину в березні 2022 року.
Про це йдеться в указі президента на сайті ОПУ.
Зокрема, майор Олексій Коваленко відзначений орденом Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Український льотчик загинув у бою на Харківщині, в Ізюмі – окупанти збили його бомбардувальник Су-24М.
Раніше видання starkon.city писало, що майор Коваленко народився у селі Малокатеринівка Запорізької області. У 2003-му закінчив Харківський інститут льотчиків за спеціальністю льотна експлуатація та бойове застосування літальних апаратів.
Згодом приїхав у місто Старокостянтинів на Хмельниччині, де працював старшим штурманом. Служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.
З 2014 року брав участь в АТО, згодом ООС.
Фото: starkon.city