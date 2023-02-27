Лютий, 27 в 9:14

Президент України присвоїв звання Герой України військовому пілоту, який захищав Харківщину в березні 2022 року.

Про це йдеться в указі президента на сайті ОПУ.

Зокрема, майор Олексій Коваленко відзначений орденом Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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Раніше видання starkon.city писало, що майор Коваленко народився у селі Малокатеринівка Запорізької області. У 2003-му закінчив Харківський інститут льотчиків за спеціальністю льотна експлуатація та бойове застосування літальних апаратів.

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Згодом приїхав у місто Старокостянтинів на Хмельниччині, де працював старшим штурманом. Служив у складі 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка.

З 2014 року брав участь в АТО, згодом ООС.

Фото: starkon.city