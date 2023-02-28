Февраль, 28 в 15:41

Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз собрал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Во время заседания командующие войсками доложили о боях на фронте и ситуации на разных направлениях:

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о ходе боевых действий рассказали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский;

о ситуации на Севере и Юге Украины доложили командующий оперативно-стратегической группировкой войск Север Сергей Наев и командующий ОСГВ Одесса Эдуард Москалев.

Собравшиеся рассмотрели оперативную обстановку на фронте и возможные действия войск РФ в ближайшее время. Об этом доложили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Еще одним вопросом на Ставке было состояние обеспечения Сил обороны Украины боеприпасами и техникой.

Члены Ставки обсудили и ход тренировок украинских военных за границей, потребности в численности военнослужащих и специальностях.

Кроме президента, в заседании приняли участие: руководитель ОПУ Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие войсками и оперативными направлениями.

Также к заседанию присоединились члены Кабинета министров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что перед 24 февраля, годовщиной полномасштабной войны, президент почти каждый день собирал Ставку верховного главнокомандующего.