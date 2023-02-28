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Факти / Україна

Бої на фронті та підготовка військових: Зеленський провів Ставку головнокомандувача

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вівторок, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський укотре зібрав засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це поінформували у пресслужбі Офісу президента України.

Під час засідання командувачі військ доповіли про бої на фронті та ситуацію на різних напрямках:

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  • про перебіг бойових дій розповіли командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський;
  • про ситуацію на Півночі та Півдні України доповіли командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Північ Сергій Наєв і командувач ОСУВ Одеса Едуард Москальов.

Присутні розглянули оперативну ситуацію на фронті та можливі дії військ РФ найближчим часом. Про це доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Ще одним питанням на Ставці був стан забезпечення Сил оборони України боєприпасами та технікою.

Члени Ставки обговорили й перебіг тренувань українських військових за кордоном, потреби щодо чисельності військовослужбовців і спеціальностей.

Окрім президента, в засіданні взяли участь: керівник ОПУ Андрій Єрмак, прем’єр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі військ та оперативних напрямків.

Також до засідання долучилися члени Кабінету міністрів, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що перед 24 лютого, річницею повномасштабної війни, президент майже щодня збирав Ставку верховного головнокомандувача.

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Джерело: Офіс президента
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