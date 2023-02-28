Февраль, 28 в 6:18

На 370-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях накануне украинские защитники отбили более 60 вражеских атак.

Карта боевых действий в Украине на 28.02.2023

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Потери РФ на 28 февраля 2023 года

личного состава – около 149 240 (+550),

танков ‒ 3 388 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6 630 (+9),

артиллерийских систем – 2 383 (+3),

реактивных систем залпового огня – 478 (+3),

средств противовоздушной обороны ‒ 247,

самолетов – 300,

вертолетов – 288,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 051 (+3),

крылатых ракет ‒ 873,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 252 (+4),

специальной техники – 230.

Полномасштабная война в Украине длится уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.