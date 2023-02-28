Карта боевых действий на 28.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 370-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На этих направлениях накануне украинские защитники отбили более 60 вражеских атак.
Карта боевых действий в Украине на 28.02.2023
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Потери РФ на 28 февраля 2023 года
- личного состава – около 149 240 (+550),
- танков ‒ 3 388 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 6 630 (+9),
- артиллерийских систем – 2 383 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 478 (+3),
- средств противовоздушной обороны ‒ 247,
- самолетов – 300,
- вертолетов – 288,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 051 (+3),
- крылатых ракет ‒ 873,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 252 (+4),
- специальной техники – 230.
Полномасштабная война в Украине длится уже 370-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.