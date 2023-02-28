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Факты / Україна

Карта боевых действий на 28.02.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 370-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины дают отпор российским оккупантам, которые наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих направлениях накануне украинские защитники отбили более 60 вражеских атак.

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  • личного состава – около 149 240 (+550),
  • танков ‒ 3 388 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 630 (+9),
  • артиллерийских систем – 2 383 (+3),
  • реактивных систем залпового огня – 478 (+3),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 247,
  • самолетов – 300,
  • вертолетов – 288,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 051 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 873,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 252 (+4),
  • специальной техники – 230.

Полномасштабная война в Украине длится уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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