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Факти / Україна

Карта бойових дій на 28.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 370-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України дають відсіч російським окупантам, які наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На цих напрямках напередодні українські захисники відбили понад 60 ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні на 28.02.2023

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  • особового складу ‒ близько 149 240 (+550),
  • танків ‒ 3 388 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 630 (+9),
  • артилерійських систем – 2 383 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню – 478 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
  • літаків – 300,
  • гелікоптерів – 288,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 051 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 252 (+4),
  • спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 370-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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