Лютий, 28 в 20:12

У Нафтогазі розповіли, коли завершиться опалювальний сезон і чи зміняться ціни в Україні, якщо навесні все ще буде холодно.

Про це розповів голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в інтерв’ю журналісту ICTV Вадиму Карп’яку.

Його запитали, коли відключать опалення в Україні, враховуючи можливе похолодання у березні та квітні, та чи зміняться ціни за газ для споживачів серед населення, якщо опалювальний сезон закінчиться в середині квітня.

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Голова правління НАК Нафтогазу пояснив, що завершення опалювального сезону, тобто, коли в багатоквартирних будівлях будуть вимикатись батареї, залежатиме від температур у навколишньому середовищі.

– Для приватних будинків газ постачається постійно, протягом усього року, і рішення щодо його опалення приймається безпосередньо власником цього будинку. Щодо багатоквартирних об’єктів, то є постачання централізованого тепла, де воно виробляється теплокомуненерго, і є додатковий об’єм газу для приготування їжі, тобто той, що є в конфорках. Він також постачається протягом усього року, – сказав він.

Олексій Чернишов сподівається, що органи місцевого самоврядування зможуть обмежити постачання газу на самому початку квітня, але у компанії будуть керуватись температурними показниками, які є в країні.

– Якщо буде холодно, то, безумовно, теплопостачання буде продовжуватись. В цьому немає жодної загрози, – сказав він.

Водночас глава правління Нафтогазу зауважив, що протягом цього року газ буде необхідно заощаджувати.

При цьому Чернишов запевнив, що тарифи на газ не будуть змінюватись незалежно від юридичного чи фактичного завершення цього опалювального сезону.