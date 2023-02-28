Февраль, 28 в 19:34

Украине хватит ресурсов для окончания отопительного сезона 2022-2023.

Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов в интервью журналисту ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, Украина импортировала достаточный объем газа для того, чтобы пройти зиму не только для отопления зданий, но и для генерации электроэнергии.

Сейчас смотрят

Журналист спросил Чернышова, рано ли сегодня расслабляться украинцам, поскольку впереди март, а отключение отопления планируется в начале апреля.

— Должен вас проинформировать и гарантирую, что запасов газа для этой зимы нам полностью хватает. Более того, мы начали подготовку для следующего отопительного сезона 2023-2024. Мы это будем делать каждый год. Подготовка к следующей зиме не должна быть каким-то отдельным событием, которое вызывает определенные риски каждый год. Это должно происходить в абсолютно штатном режиме, и мы будем планировать заранее наши ресурсы, — сказал он.

Алексей Чернышов пояснил, что сегодня Нафтогаз должен обеспечить стабильность и безопасность поставок газа для 12,5 млн украинских домохозяйств, поэтому в компании планируют сохранить и увеличить собственную украинскую добычу газа.

— Нам абсолютно достаточно газа для завершения этого отопительного сезона, и запасы газа связаны не только с отопительным сезоном. Газ потребляется и после его завершения, потому что работает промышленность, бизнес, ЖКХ и другие отрасли. Мы должны держать соответствующий баланс ежемесячно. Все обращают на это внимание только зимой, но должен вас заверить, что газа достаточно и у нас есть запасы, — пояснил глава правления Нафтогаза.

В начале февраля Чернышов заявлял, что приоритетом Нафтогаза является увеличение добычи собственного газа, чтобы следующей зимой потребности в импорте голубого топлива не было вообще.