Февраль, 28 в 12:33

28 февраля российские войска обстреляли Херсон.

В результате обстрела подвергся разрушениям частный жилой дом.

Один человек получил ранение. Еще один человек погиб.

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Накануне российские захватчики 119 раз били по населенным пунктам Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, беспилотников и боевых машин пехоты.

Херсон под обстрелом 27 февраля находился 18 раз.

Вражеские снаряды попали в школу, частные и многоквартирные дома.

На протяжении суток в Херсонской области из-за российских обстрелов ранения получили три человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак, Херсонская ОВА

Фото: Андрей Ермак