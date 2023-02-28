Февраль, 28 в 19:00

С начала суток 28 февраля российские оккупационные войска предприняли безуспешные попытки наступления на четырех направлениях фронта в Украине. Они также не перестают штурмовать город Бахмут (Донецкая область).

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Войска РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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Сегодняшние наступления оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях (в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области) успеха не имели.

Российские войска также совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области (это Авдеевское и Шахтерское направления).

На Бахмутском направлении враг продолжает наступление.

– Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр и Белая Гора Донецкой области, — подчеркнули в Генштабе.

На Запорожском и Херсонском направлениях путинские солдаты сейчас обороняются. Однако на отдельных участках они пытаются создать условия для перехода в наступление, совершают артиллерийские обстрелы населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения. Вновь пострадал город Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений в оперативной обстановке нет.

– Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено, – уточнили в Генштабе.

Войска РФ и дальше нарушают нормы международного гуманитарного права, нанося удары и осуществляя артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

В течение суток агрессор нанес ракетный и два авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

В течение суток оккупанты открывали огонь из минометов и артиллерии по населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

Кроме того, войска РФ обстреливали населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по районам сосредоточения захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, район сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов РФ.