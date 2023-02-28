Лютий, 28 в 19:00

Від початку доби 28 лютого російські окупаційні війська здійснили безуспішні спроби наступу на чотирьох напрямках фронту в Україні. Вони також не припиняють штурмувати місто Бахмут (Донецька область).

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Війська РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

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Сьогоднішні наступи окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках (в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області) успіху не мали.

Так само російські війська здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області (це Авдіївський та Шахтарський напрямки).

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступ.

– Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області, – наголосили в Генштабі.

На Запорізькому та Херсонському напрямках путінські солдати зараз обороняються. Проте на окремих ділянках вони намагаються створити умови для переходу в наступ, здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Знову постраждало місто Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін в оперативній обстановці немає.

– Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено, – уточнили в Генштабі.

Війська РФ і надалі порушують норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів та здійснюючи артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагаються знищити критичну інфраструктуру України.

Протягом доби агресор завдав ракетного та двох авіаційних ударів, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів РФ залишається високою по всій території України.

Протягом доби окупанти відкривали вогонь із мінометів та артилерії по населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

Крім того, війська РФ обстрілювали населені пункти на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили район зосередження живої сили, район зосередження озброєння і військової техніки ворога, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів РФ.