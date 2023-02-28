Февраль, 28 в 10:19

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области крайне напряженная.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

– Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город, – сказал он.

27 февраля спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщал, что Бахмут остается эпицентром штурмовых действий врага.

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По словам Череватого, на этом отрезке фронта оккупанты совершили за сутки 300 обстрелов из различных видов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, в течение суток произошло 60 боевых столкновений.

Источник: Military Media Center