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Факты / Україна

Ситуация крайне напряженная. Под Бахмут РФ бросила наиболее подготовленные отряды Вагнера — Сырский

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области крайне напряженная.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город, сказал он.

27 февраля спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщал, что Бахмут остается эпицентром штурмовых действий врага.

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По словам Череватого, на этом отрезке фронта оккупанты совершили за сутки 300 обстрелов из различных видов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, в течение суток произошло 60 боевых столкновений.

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Источник: Military Media Center

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