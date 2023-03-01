Дефицита мощности нет, но в прифронтовых областях ситуация сложная — Укрэнерго

Март, 01 в 13:16

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Указано, что потребление на уровне рабочего дня. Потребность в электричестве страны полностью покрывается производственными мощностями украинских электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

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— Работают все виды электростанций в энергосистеме. Возобновлена работа еще одной из электростанций, что увеличило доступную мощность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов. Сезонно продолжает расти генерация из возобновляемых источников энергии, — говорится в сообщении.

Лимиты потребления в области не доводились.

В Одесской области проводятся необходимые мероприятия для повышения надежности питания Одессы и района.

Сложная ситуация в прифронтовых областях. В результате обстрелов россиян есть повреждения в магистральных сетях в Днепропетровской области, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях.

За 4,5 месяца, по данным Генеральной прокуратуры, 255 ракет и дронов попали по энергетической инфраструктуре.

Источник: Укренерго