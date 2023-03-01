Дефіциту потужності немає, але у прифронтових областях ситуація складна – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначено, що споживання на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.
– Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії, – йдеться в повідомленні.
Ліміти споживання до областей не доводились.
На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.
Складна ситуація у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях.
За 4,5 місяця, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі.
Джерело: Укренерго