Март, 02 в 14:53

Украина может стать полноправным членом Европейского Союза в 2029 году.

Об этом заявил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью изданию Европейская правда.

Он отметил, что таковы оценки депутатов Европейского парламента.

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– Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС, – заявил Кубилюс.

Он напомнил о резолюциях Европарламента, в которых записано, что переговоры с Украиной по членству должны стартовать уже в 2023 году.

– Мы хотим, чтобы они проходили так же, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши – четыре года, это страна большая, соразмерная Украине, – объяснил Кубилюс.

По оценкам депутатов Европарламента, переговоры с Украиной могут завершиться к 2027 году. Тогда в Евросоюзе будет председательствовать Литва.

По словам Кубилюса, еще год или два понадобятся для ратификации договора всеми 27 странами-членами ЕС.

Евродепутат уточнил, что хотя мнение Европарламента важно, однако решение о членстве будут принимать Еврокомиссия и Европейский совет. Следует учитывать и то, что каждая страна-член ЕС имеет право вето, и среди них есть, например, Венгрия.

– Не все так просто. Но мы все же видим перспективу полного членства Украины в ЕС в 2029 году. Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз – собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, которая будет предусматривать членство Украины, Молдовы, а может и Грузии, – заявил Кубилюс.

Как известно, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

Однако, прежде чем стартуют официальные переговоры о вступлении, Украина должна выполнить “домашнее задание” – семь блоков рекомендаций Еврокомиссии. Осенью 2023 года Европейская комиссия должна оценить прогресс на этом пути.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении уже в 2023 году.

Источник: Европейская правда