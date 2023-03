Украина вошла в 20 наиболее влиятельных стран мира по рейтингу мягкой силы Global Soft Power Index 2023. Наше государство стало первым, кто поднялся в нем так стремительно.

Как проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины, таковы результаты исследования восприятия национальных брендов от британской консалтинговой компании Brand Finance.

Исследование охватило более 100 тыс. респондентов. В четверг, 2 марта, его результаты представили в Лондоне на мероприятии Global Soft Power Summit 2023, которое в этом году было сфокусировано на Украине.

В общем рейтинге Украина в этом году заняла 37 место из 121. В прошлом году наше государство занимало 51 место, а в 2021 году – 61 позицию.

То есть за год Украина добавила 10 баллов, это наибольшее количество среди всех стран в исследовании.

Среди ключевых достижений Украины за год:

1. Кардинальное улучшение позиций по уровню глобального влияния. Наша страна поднялась на 19 место из 45 (то есть вошла в двадцатку наиболее влиятельных стран мира).

Как рассказал гендиректор Украинского института Владимир Шейко, здесь отмечена работа украинских дипломатов и эффективное применение инструментов дипломатии.

2. По показателю узнаваемости наше государство поднялось на 15 место в мире (в прошлом году было 47).

Как объяснил Владимир Шейко, узнаваемость Украины улучшилась на всех континентах, а больше всего – в странах Африки к югу от Сахары, куда Россия “инвестирует все возможные ресурсы “мягкой силы”.

3. По показателю репутации Украина поднялась с 70 на 68 место в мире.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это исследование показало, что Украина “больше не terra incognita” (неизведанная земля).

Ukraine has significantly improved its ranking in @BrandFinance Global Soft Power Index 2023: 37th of 121 nations, TOP-20 by global influence. This is the achievement of the brave Ukrainian people, President @ZelenskyyUa, our Armed Forces, and everyone who told Ukraine’s story.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2023