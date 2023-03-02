Март, 02 в 19:24

Украина вошла в 20 наиболее влиятельных стран мира по рейтингу мягкой силы Global Soft Power Index 2023. Наше государство стало первым, кто поднялся в нем так стремительно.

Как проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины, таковы результаты исследования восприятия национальных брендов от британской консалтинговой компании Brand Finance.

Исследование охватило более 100 тыс. респондентов. В четверг, 2 марта, его результаты представили в Лондоне на мероприятии Global Soft Power Summit 2023, которое в этом году было сфокусировано на Украине.

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В общем рейтинге Украина в этом году заняла 37 место из 121. В прошлом году наше государство занимало 51 место, а в 2021 году – 61 позицию.

То есть за год Украина добавила 10 баллов, это наибольшее количество среди всех стран в исследовании.

– Украина добавила больше всего баллов среди всех стран мирового рейтинга мягкой силы Global Soft Power Index и заняла 37 место из 121, — отметили в МИД.

Среди ключевых достижений Украины за год:

1. Кардинальное улучшение позиций по уровню глобального влияния. Наша страна поднялась на 19 место из 45 (то есть вошла в двадцатку наиболее влиятельных стран мира).

Как рассказал гендиректор Украинского института Владимир Шейко, здесь отмечена работа украинских дипломатов и эффективное применение инструментов дипломатии.

– Еще ни одна страна за историю этого и подобных рейтингов не улучшала свой результат так радикально. Жаль, что такой ценой, но благодаря объективным усилиям самой Украины, — подчеркнул Шейко.

2. По показателю узнаваемости наше государство поднялось на 15 место в мире (в прошлом году было 47).

Как объяснил Владимир Шейко, узнаваемость Украины улучшилась на всех континентах, а больше всего – в странах Африки к югу от Сахары, куда Россия “инвестирует все возможные ресурсы “мягкой силы”.

3. По показателю репутации Украина поднялась с 70 на 68 место в мире.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, это исследование показало, что Украина “больше не terra incognita” (неизведанная земля).

– В течение последнего года Украина приложила большие усилия, чтобы рассказать свою историю, создать свой нарратив и получить поддержку. Нынешний результат – достижение мужественного украинского народа, президента Владимира Зеленского, наших Вооруженных сил и всех, кто рассказывал историю Украины, — заявил Кулеба, комментируя рейтинг.

Ukraine has significantly improved its ranking in @BrandFinance Global Soft Power Index 2023: 37th of 121 nations, TOP-20 by global influence. This is the achievement of the brave Ukrainian people, President @ZelenskyyUa, our Armed Forces, and everyone who told Ukraine’s story. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2023

Global Soft Power Index 2023 является наиболее полным в мире исследованием восприятия национальных брендов, охватывающим более 100 тыс. респондентов. Индекс демонстрирует способность государств влиять на других посредством не принуждения и силы, а привлекательности и убеждения.

Среди исследуемых показателей есть: влиятельность, узнаваемость, репутация, бизнес и торговля, управление, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, устойчивое развитие.

Источник: Владимир Шейко/Facebook, Brand Finance