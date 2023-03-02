Выстрелит не только в регионах, но и в Москве: Юсов о новых беспорядках в РФ после событий в Брянской области

Март, 02 в 20:27

Сегодняшние беспорядки в Брянской области РФ свидетельствуют о том, что общество страны-агрессора начинает понемногу просыпаться, поэтому не исключены подобные инциденты в ближайшем будущем в других регионах.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Наверное, мы с вами неправильно поступили бы, если бы анонсировали какие-нибудь события в определенных регионах. Но с пониманием того, что вся РФ — это в историческом контексте совершенно искусственное образование, поработившее многие территории… Я думаю, что там, где тонко, там и порвется. Я думаю, что Путин этого очень сильно боится. И социальное напряжение, и количество уничтоженных российских окупантов в Украине, и порабощенные народы, напоминающие о своих правах, оно все, безусловно, выстрелит не только в регионах, а собственно и в столице, в частности, — сказал он.

Юсов считает, что начало Россией полномасштабной войны спровоцировало обострение проблем внутри самой РФ.

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— Полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло за собой углубление проблем внутри самой так называемой РФ. Россия – это нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов, межэтнических, межрегиональных, межрелигиозных и т.д. И то, что сегодня граждане РФ на определенной территории восстали, чтобы свергнуть режим Путина, это закономерное развитие ситуации после вторжения в Украину, – говорит представитель разведки.

Он отметил, что события в Брянской области – это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений РФ и Путина.

Юсов заявил, что подобные инциденты в конечном счете станут причиной трансформации и демократизации России, уничтожения режима Путина и привлечения преступников к ответственности.

По словам представителя ГУР, россияне должны осознать, что война пришла не только в дом каждого украинца, но и каждого россиянина.